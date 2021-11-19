В ФРГ за сутки вновь выявили более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом

С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 248 291 жителя Германии. Выздоровели 4 588 200 человек. От последствий вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 за 24 часа умер 201 пациент. Общее число летальных исходов за все время пандемии в стране достигло 98 739.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (количество случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время достиг рекордного значения - 340,7. В четверг он составлял 336,9, неделю назад - 263,7, а месяц назад находился на уровне 75,1. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - достиг 5,30 (в среду - 5,15).

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. В четверг количество подтвержденных новых случаев заражения в стране за сутки увеличилось на 65 371, что стало новым максимумом за все время пандемии. В этот же день, 18 ноября, и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции.

В частности, если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель распространения коронавируса, то теперь решающим фактором является так называемый индекс госпитализации - число помещенных в больницы пациентов с COVID-19 на 100 тыс. жителей в течение семи дней. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник (3, 6 и 9), в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.