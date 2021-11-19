Университет Хайнаня создаст учебный центр совместно с вузом из Новой Зеландии

ХАЙКОУ /Китай/, 19 ноября. /ТАСС/. Хайнаньский университет совместно с новозеландским университетом Вайкато создаст на своей территории учебный центр. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, церемония подписания соглашения между двумя учебными заведениями состоялась в онлайн-формате.

Как пишет газета, из-за пандемии поступившие в университет Вайкато китайские студенты не могут поехать на учебу в Новую Зеландию, им приходится учиться в онлайн-формате. Для того, чтобы у студентов была возможность получить качественное образование, было принято решение о создании учебного центра университета Вайкато при Хайнаньском университете.

В материале сказано, что, согласно условиям соглашения, расположенный на территории китайского вуза учебный центр будет предоставлять учащимся Вайкато дополнительные образовательные услуги. Так, студенты центра смогут посещать не только онлайн-курсы Вайкато, но и десятки факультативных курсов в университете Хайнаня, а также обращаться за консультацией к преподавателям Хайнаньского вуза.

Как ожидается, центр начнет работу в марте 2022 года. В будущем на базе учебного центра стороны планируют осуществлять студенческие и преподавательские обмены, проводить совместные исследования, вести программы подготовки аспирантов.