В Вологде отреставрируют особняк, где в 1918 году располагалась американская дипмиссия

ВОЛОГДА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Вологодские реставраторы намерены восстановить знаковый для города памятник, объект культурного наследия федерального значения - дом Пузан-Пузыревского 1810-1830-х годов постройки. В 1918 году в этом доме жил американский посол Дэвид Роуленд Фрэнсис с семьей и функционировала американская дипломатическая миссия, сообщили ТАСС в автономном учреждении культуры Вологодской области "Вологдареставрация", которому здание было передано в пользование в прошлом году.

"Проведение первоочередных противоаварийных работ на памятнике архитектуры запланировано в 2022 году. После этого будет разработана научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ и приспособление здания к современному использованию. Средства на все эти работы запланированы в рамках государственной программы "Наследие Вологодчины", - сообщили в "Вологдареставрации".

По словам директора учреждения Даниила Русанова, работы предстоят сложные и масштабные. "Важность их проведения определена в том числе тем, что памятник архитектуры для города знаковый. Являясь образцом вологодского деревянного зодчества в классическом стиле, здание обладает неповторимыми чертами как в оформлении фасадов и общей архитектурной композиции, так и в оформлении интерьеров. Кроме того, с этим домом связана история не только нашего города, но и общероссийская история: в 1918 году Вологда стало местом расположения нескольких дипломатических миссий, одна из них действовала в доме Пузан-Пузыревского", - сказал руководитель учреждения.

По его данным, деревянный особняк, расположенный в центре Вологды, долгое время пустовал. Специалисты "Вологдареставрации" выявили аварийное техническое состояние основных несущих элементов (цоколя, стен, перекрытий, полов) и значительный износ конструктивных элементов. Разработан проект первоочередных противоаварийных работ, который находится на согласовании в Комитете по охране объектов культурного наследия Вологодской области. В перечень включены разборка аварийных участков конструкции цокольного перекрытия, демонтаж наружной обшивки и внутренней отделки стен, временное укрепление наружных и внутренних стен сруба сжимами, чтобы предотвратить возможное расползание бревен. В дальнейшем необходима полная переборка стен для реставрации сруба с заменой поврежденных и пораженных гнилью элементов. В числе первоочередных работ также запланировано укрепление конструктивных элементов с помощью дополнительных опор межэтажного перекрытия в отдельных помещениях.

Этой осенью были проведены ремонтные работы для поддержания технического состояния отдельных элементов памятника и его консервации. Отремонтировано основание портика и восстановлено остекление.

"За последние 10 лет состояние памятника архитектуры по разным причинам значительно ухудшилось. При этом важно сохранить максимально подлинные конструкции и архитектурные элементы, составляющие предмет охраны объекта культурного наследия. Сам памятник имеет сложную конфигурацию и достаточно большой по своему объему. Пока говорить о стоимости реставрационных работ преждевременно, стоимость работ будет достаточно высокой", - отметили в учреждении.

Об истории дома

Согласно архивным данным, дом был построен между 1810 и 1829 годом. Особняк приобрел нынешний вид с мезонином, бельэтажем и портиком, когда его владельцем стал Павел Дмитриевич Пузан-Пузыревский, статский советник, председатель Вологодской палаты гражданского суда. В 1868 году он провел небольшую перестройку дома. После смерти хозяина особняк перешел в счет погашения долгов в городскую казну, в нем размещались различные учреждения. Среди арендаторов был знаменитый городской фотограф Ксенофонт Баранеев, его мастерская располагалась в здании в 1896-1914 годах. Также известно, что здесь арендовал помещения Клуб приказчиков.

С февраля 1918 года Вологда на несколько месяцев стала дипломатической столицей страны, в город были эвакуированы представители 11 посольств во главе с американским послом Дэвидом Фрэнсисом. Он жил вместе с семьей в доме Пузана-Пузыревского, в здании функционировала и американская дипломатическая миссия в ожидании, какой курс выберет революционное правительство. Впоследствии все вынуждены были бежать в Архангельск.

В советские годы в здании располагались Клуб водников, общежитие, санэпидемстанция, частные ремонтные кооперативы. В 1997-2012 годах действовал Музей дипломатического корпуса. Затем здание пустовало.

Об особенностях архитектуры здания

Особняк уникален тем, что является двухэтажным со всех фасадов, кроме главного, и имеет самые крупные в Вологде деревянные колонны. В 1913 году к зданию была пристроена большая зала. Сохранились анфиладная система внутренней планировки, характер и расположение внутренних лестниц с балясинами, штукатуренные и кафельная печи, декоративные вентиляционные решетки, потолочные карнизы и розетки, двустворчатые филенчатые двери с резными вставками в виде полусолнца, розеток и пальметок.

После реставрации в здании планируется разместить ресурсный центр "Живое наследие" учреждения "Вологдареставрация", а также проводить различные культурно-просветительские мероприятия, отметили в учреждении.