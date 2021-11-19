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Пандемия COVID-19

Politico: власти США намерены одобрить бустерные прививки от ковида для всех взрослых

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США ранее разрешило ревакцинацию от коронавируса нескольких наиболее уязвимых групп населения препаратами от Pfizer и BioNTech, а также Moderna

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, как ожидается, в пятницу разрешит применение бустерных (третьих) доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, а также аналогичного препарата корпорации Moderna для всех совершеннолетних жителей страны. Об этом сообщила в четверг американская газета Politico со ссылкой на источники.

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Как отмечает издание, данный шаг сделает ревакцинацию доступной для миллионов американцев старше 18 лет, что особенно актуально перед зимними праздниками. Как констатируется в публикации, в администрации США растет обеспокоенность "недавним увеличением числа случаев заражения новым коронавирусом в стране".

В сентябре Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США разрешило ревакцинацию от коронавируса нескольких наиболее уязвимых групп населения препаратом от Pfizer и BioNTech. В октябре было одобрено применение для этих же целей вакцины от Moderna.

Указанные производители добиваются того, чтобы их препаратами можно было ревакцинировать в США не только уязвимые группы граждан, но и всех взрослых жителей страны.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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