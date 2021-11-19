СМИ: Вьетнам занял шестое место по числу направляемых на обучение в США студентов

ХАНОЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Вьетнам занял шестое место среди государств мира, направивших наибольшее число своих граждан в Соединенные Штаты для получения образования в 2020-2021 академическом году. Об этом сообщила в пятницу газета "Зан чи" со ссылкой на доклад американского исследовательского института международного образования (ИМО).

По информации ИМО, в настоящее время в США обучаются свыше 21,6 тыс. молодых людей, приехавших из Вьетнама. Из них 70,6% составляют будущие бакалавры, 15,6% - магистранты, более 12% занимаются научными исследованиями и 1,6% получают специализированные практические навыки в американских учебных заведениях. Вьетнамские студенты проявляют наибольший интерес к точным наукам, инженерному делу, математике, а также к исследованиям в области бизнеса и управления - порядка 46% из них получают специальности по этим направлениям.

Число вьетнамских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Соединенных Штатов, продолжает стабильно возрастать с того времени, как две страны в 1995 году официально установили дипломатические отношения. Если в 1995 году в Соединенные Штаты было направлено порядка 1 тыс. вьетнамских студентов и аспирантов, то за минувшие годы эта цифра увеличилась более чем в 20 раз, что свидетельствует об устойчивом росте популярности американского образования.

Согласно данным Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама, помимо Соединенных Штатов, среди других популярных направлений для поездок на учебу в высших учебных заведениях местные граждане охотно выбирают Австралию, Великобританию, Россию, Францию и Сингапур. По статистике, составленной Минобразования, в 50 странах мира в настоящее время обучаются свыше 110 тыс. вьетнамских студентов и аспирантов. Согласно официальным данным, в вузах Российской Федерации на коммерческой основе сейчас обучаются порядка 5 тыс. студентов и аспирантов из Вьетнама. При этом ежегодно увеличивается число льготных государственных образовательных квот, которые Россия предоставляет Вьетнаму.

В 2021-2022 академическом году на учебу в российские высшие учебные заведения по государственной линии направятся 1 тыс. студентов из Вьетнама.