Дополнительные койки для больных COVID-19 откроют в удаленном районе Хабаровского края

ТАСС, 19 ноября. Власти Хабаровского края разворачивают ковидный госпиталь на базе районной больницы в Бикинском районе на юге региона из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

Раньше жителей юга Хабаровского края с диагнозом COVID-19 отправляли на лечение в больницу района имени Лазо, расположенную в четырех часах езды на автомобиле. Там же проводили исследования для выявления степени поражения легких.

"Из-за широкого распространения коронавирусной инфекции в Хабаровском крае перепрофилируют еще одно медучреждение. В режим работы ковидного госпиталя переводят Бикинскую центральную районную больницу. В ней откроют отделение на 20 мест. В учреждении установили новый томограф, который поможет врачам более эффективно спасать пациентов", - говорится в сообщении.

Для работы нового ковидного госпиталя местные врачи прошли специальное обучение, помещения больницы отремонтировали, установили новое оборудование. Здесь же оснастили мобильный пункт вакцинации. "Из 20 коек, предназначенных для лечения ковидных больных, три обеспечат кислородом. Отделение начнет работу с 1 декабря", - уточняется в сообщении.

С начала пандемии в Бикинском районе зафиксировано 1 765 случаев заражения коронавирусом, из них 565 человек получили стационарное лечение. Всего в Хабаровском крае развернуто 2 567 коек для лечения заразившихся коронавирусом. Загруженность больниц составляет 89,25%. На лечении находятся 10 799 человек, в стационаре - 2 291 человек. Полностью прошли вакцинацию 388 923 жителя Хабаровского края, это около 40% взрослых жителей региона.

Бикинский район расположен в 231 км от краевого центра Хабаровска. Население составляет 28,3 тыс. человек.