В Москве у врачей женских консультаций появился цифровой помощник

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Цифровой помощник запустили в Москве для врачей женских консультаций. Чат-бот поможет москвичкам передать жалобы на самочувствие перед приемом врача в женских консультациях, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В феврале этого года мы запустили чат-бот, который опрашивает пациентов о жалобах на самочувствие перед приемом терапевта. Сервис единой цифровой платформы здравоохранения популярен у москвичей - за все время работы им воспользовались более полумиллиона человек. Теперь мы запускаем нового цифрового помощника для врачей-гинекологов - чат-бот на основе искусственного интеллекта поможет жительницам столицы передать жалобы на самочувствие перед приемом врача женской консультации. Принцип его работы остается таким же, отличаются лишь вопросы. Их список был переработан с учетом добавления новой специальности - расширен перечень симптомов, с которыми пациентки обращаются к врачам женских консультаций", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

По ее словам, сервис позволит медикам сэкономить время, которое они обычно тратят на сбор жалоб на самочувствие, и уделить больше внимания осмотру пациенток, назначению дополнительных исследований или лечения.

Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, не нужно скачивать какие-либо дополнительные приложения, так как он интегрирован с сервисами записи на прием единой цифровой платформы московского здравоохранения. Необходимо просто перейти по ссылке из смс-сообщения или пуш-уведомления, которое придет после записи к гинекологу накануне приема. Затем нужно в специальной форме опроса указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптоматику и информацию по своему состоянию. Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Для удобства пациентов на экран добавлены специальные кнопки с формулировками наиболее часто встречающихся жалоб. Достаточно нажать кнопку с нужным текстом, и он появится в поле для ввода. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема.

В основе чат-бота заложены обучаемые алгоритмы, основанные на данных обезличенных электронных медицинских карт пациентов, а также информации из общедоступных справочников и баз данных по медицине.