Синоптики заявили, что с 22 ноября Приамурье будет находиться в тыловой части циклона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Снег и северный ветер ожидаются в Амурской области в начале следующей недели в связи с тем, что регион будет находиться в тыловой части южного циклона, сообщается в пятницу в Telegram-канале Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период 22-23 ноября Амурская область будет находиться в тыловой части мощного южного циклона, который принесет существенное осложнение погодных условий. На юге и местами в северных районах ожидается снег. По восточным районам местами сильный снег (6-14 мм за 12 часов), ветер северных направлений с порывами 16-21 м/с. Местами поземок, слабая метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды.

В субботу, по прогнозам синоптиков, в Амурской области ожидается малооблачная, без существенных осадков погода, ночью в пониженных районах морозный туман. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 м/с. Температура днем опустится до минус 12 градусов.