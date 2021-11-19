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Синоптики заявили, что с 22 ноября Приамурье будет находиться в тыловой части циклона

На юге и местами в северных районах региона ожидается снег

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Снег и северный ветер ожидаются в Амурской области в начале следующей недели в связи с тем, что регион будет находиться в тыловой части южного циклона, сообщается в пятницу в Telegram-канале Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период 22-23 ноября Амурская область будет находиться в тыловой части мощного южного циклона, который принесет существенное осложнение погодных условий. На юге и местами в северных районах ожидается снег. По восточным районам местами сильный снег (6-14 мм за 12 часов), ветер северных направлений с порывами 16-21 м/с. Местами поземок, слабая метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды.

В субботу, по прогнозам синоптиков, в Амурской области ожидается малооблачная, без существенных осадков погода, ночью в пониженных районах морозный туман. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 м/с. Температура днем опустится до минус 12 градусов.

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