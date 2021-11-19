Концентрация трития в месте сброса воды с АЭС "Фукусима-1" может превысить 30 Бк/л

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Концентрация трития в месте сброса очищенной воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" может превысить отметку в 30 беккерелей на литр (Бк/л). Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил представитель компании-оператора АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO).

Между тем уровень подобной концентрации будет существенно ниже стандартов для питьевой воды, установленных правительством Японии (60 тыс. Бк/л) и Всемирной организацией здравоохранения (10 тыс. Бк/л). При этом сама зона повышенной концентрации будет ограничена 30 км акватории вокруг непосредственного места сброса. За ее пределами вода будет неотличима по своим показателям от образцов, взятых из других районов, подчеркнул представитель TEPCO.

Правительство Японии 13 апреля разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе. Для слива воды в океан планируется построить специальный подводный туннель протяженностью 1 км.

Соседние с Японией страны, включая Китай и Южную Корею, выразили свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Токио по всем аспектам, связанным с планами сброса воды с АЭС "Фукусима-1".