В Югре число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 87 тыс.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки увеличилось на 254, превысив с начала пандемии показатель в 87 тыс., сообщил в пятницу оперативный штаб региона.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 случаев COVID-19, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза.

"По данным на 19 ноября 87 017 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 254 новых случая COVID-19 в 21-м муниципалитете", - говорится в сообщении.

За время пандемии в регионе 79,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 581 умер.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы.

До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.