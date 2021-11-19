Краснов потребовал неукоснительного соблюдения закона при строительстве Восточного

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов посетил строящийся космодром Восточный в Амурской области и потребовал неукоснительного соблюдения закона. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Краснов дал соответствующие поручения, позволяющие обеспечить надлежащий порядок исполнения обязательств по строительству космодрома в согласованные сроки. Генеральный прокурор потребовал неукоснительного соблюдения закона при строительстве", - говорится в сообщении.

Он указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации "Роскосмос", а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением.

"Прокуратурой и впредь будет неукоснительно контролироваться соблюдение закона при строительстве космодрома, так как сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства и ее решение зависит в том числе и от нас с вами", - сказал генпрокурор на межведомственном совещании.

Он подчеркнул, что информация о строительстве космодрома на постоянной основе докладывается президенту. "Указанный высочайший уровень контроля требует столь же высокой ответственности по отношению к исполнению поставленных задач", - заявил генпрокурор.

На совещании обсуждались проблемные вопросы законности при строительстве первой и второй очереди космодрома. Это первая поездка генпрокурора на космодром Восточный.