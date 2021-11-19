Два моногорода Кузбасса не получили паспорта готовности к зиме

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Паспорта готовности к зиме в Кузбассе, где температура воздуха в холодное время года может опускаться до минус 30-40 градусов, не получили два моногорода - Анжеро-Судженск с населением около 67 тыс. человек и Юрга, где проживают порядка 80 тыс. человек. Неготовность к отопительному сезону связана с нехваткой угля и проблемами на ТЭЦ, сообщили ТАСС в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

"Причиной отсутствия паспорта [у Анжеро-Судженска] является [то, что в городе] не обеспечен нормативный запас топлива. Муниципалитетом совместно с ресурсоснабжающей организацией проводится всесторонняя работа, направленная на увеличение объемов поставок топлива. Юргинский городской округ не получил паспорт по причине неготовности Юргинской ТЭЦ", - говорится в ответе министра Олега Ивлева.

Власти не уточняют, какие именно недочеты были выявлены в работе ТЭЦ. При этом отмечается, что пока станция обеспечивает город теплом и горячим водоснабжением в полном объеме. В случае нештатных ситуаций могут быть задействованы аварийно-спасательных отряды ЖКХ Кузбасса.

Трудности подготовки моногорода Юрги к зиме возникают не в первый раз: в 2014 и 2016 годах на ТЭЦ вводили режим ЧС, чтобы провести ремонтные работы к отопительному сезону, в 2017 году паспорт готовности к зиме теплоснабжающее предприятие получило только в середине ноября, в 2018 году жители Юрги жаловались на низкую температуру воздуха в домах из-за плохой работы городской теплостанции. Осенью 2019 года Сибирское управление Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки выявило неисправности на трех котлах ТЭЦ, также на теплостанции были проблемы с поставкой угля для работы котлов, своевременно не выплачивалась заработная плата.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, учредителем Юргинской ТЭЦ является градообразующее предприятие - Юргинский машиностроительный завод, который в прошлом году остановил хозяйственную деятельность из-за банкротства.