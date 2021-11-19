Фальков поздравил педагогов вузов с Днем преподавателя высшей школы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Педагоги российских вузов смогли оперативно адаптироваться к пандемии и перешли в цифровую среду, чтобы продолжать обучать студентов в непростых условиях, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в своем поздравлении с Днем преподавателя высшей школы.

"В Год науки и технологий мы впервые отмечаем День преподавателя высшей школы. Это праздник для более 250 тыс. преподавателей российских университетов <...> В непростых условиях пандемии вы быстро адаптировались к новым обстоятельствам и перешли в непривычную для многих цифровую среду. Я уверен, что каждый из вас сделал максимум, чтобы студенты продолжили получать качественные знания", - приводятся слова Фалькова на сайте министерства.

Он отметил, что современные технологии в вузах никогда не заменят живого человеческого общения.

"День преподавателя высшей школы неслучайно отмечается в день рождения великого русского ученого и просветителя Михаила Васильевича Ломоносова. Преподаватель всегда находится на фронтире научных знаний, делится передовым опытом и постоянно совершенствуется. Только вы можете взять студента за руку и подвести к переднему краю науки, показать границы изученного и вместе шагнуть в неизведанное", - добавил Фальков.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с Общественной палатой рассмотреть вопрос о введении профессионального праздника для педагогов высшей школы.