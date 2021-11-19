Партия угля поступила в Северобайкальск, где сложилась сложная ситуация с топливом

УЛАН-УДЭ, 19 ноября. /ТАСС/. Более четырех тонн угля поступило в Северобайкальск в Бурятии, где образовалась нехватка топлива в условиях отопительного сезона. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

В населенном пункте, расположенном на севере региона, ресурсоснабжающая организация не выполнила обязательства по созданию нормативного запаса топлива. Так, на 8 ноября он составил 5 тыс. 100 тонн, что хватило бы для работы котельной до 19 ноября. В связи с этим правительство республики выделило денежные средства на приобретение угля.

"Для бесперебойного прохождения отопительного сезона в город Северобайкальск поступило 4,5 тыс. тонн угля. Всего до конца месяца будет завезено 18 тыс. тонн на сумму 43,7 млн рублей. Такое решение накануне принял глава Республики Бурятия Алексей Цыденов", - сообщили в министерстве.

В Северобайкальск планируется четыре поставки угля. Второй состав будет загружен 18 ноября и прибудет в город в течение недели. Третий и четвертый составы доставят до конца месяца. "Условия для бесперебойного прохождения отопительного сезона в городе созданы", - отметили в Минстрое.

Для решения проблемы в Северобайкальске подписано соглашение с компанией "КрасноярскКрайУголь-Восток" о поставке 18 тыс. тонн угля.

Город Северобайкальск расположен на северном берегу озера Байкал, на байкало-Амурской магистрали. В населенном пункте живут около 23 тыс. человек.