Расходы регионов на поддержку детей в России выросли на 40% за три года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Расходы бюджетов регионов России увеличились на 40% за три года на меры социальной поддержки детей. Об этом в пятницу заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"За прошедший период более чем на 40% увеличены расходы консолидированного бюджета субъектов на меры социальной поддержки детей. Продлена до конца 2026 года программа материнского капитала при рождении первого ребенка, его размер при рождении второго и последующих детей увеличен на 26,5%. Продолжено оказание дополнительной адресной финансовой поддержки семьям с детьми в связи с распространением COVID-19", - сообщила она в ходе приветствия III Всероссийской конференции "Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы".

Она добавила, что также сегодня ведется целенаправленная работа по увеличению охвата детей профилактическими медосмотрами для раннего выявления проблем со здоровьем. "Все обучающиеся начальной школы - более 7 млн детей - получают бесплатное горячее питание. В 2 400 школах в сельской местности отремонтированы спортивные залы, оснащены оборудованием и инвентарем", - добавила она.

Еще одним важным результатом стала организация с 2020 года мероприятий по профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. По итогам реализации I этапа такой возможностью воспользовались почти 35 тыс. мам, отметила Голикова.