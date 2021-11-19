В Забайкалье обновлен максимум умерших от коронавируса за сутки

ЧИТА, 19 ноября. /ТАСС/. Врачи в Забайкальском крае за сутки зарегистрировали 17 смертей среди пациентов с ковидом - это максимальный для региона показатель за все время пандемии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 215 человек находятся в тяжелом состоянии, 73 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период COVID-19 унес жизни 1 831 человека, за последние сутки в Забайкалье подтверждено 17 летальных случаев", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе зарегистрировано 365 новых случаев заражения ковидом, за все время заразились 84 227 жителей. Выписаны 70 647 человек.

Заболеваемость начала расти в Забайкалье с конца сентября. С 25 октября в регионе были введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры. С начала ноября в крае развернуты все возможные моностационары.