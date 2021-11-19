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Космонавт Новицкий приехал на реабилитацию в Сочи после съемок фильма в космосе

Он высадил магнолию на Аллее космонавтов в парке "Ривьера" и подарил мэру города снимок с видом на Сочи с борта МКС

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий приехал в Сочи на постполетную реабилитацию. Ранее он принял участие в съемках первого в истории фильма в космосе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Сочи Алексей Копайгородский.

"Встретился с космонавтом из "киноэкипажа" Олегом Новицким. В Сочи Герой России, член первого в истории кинематографического отряда приехал на постполетную реабилитацию в санаторий "Южное взморье". Летчик-космонавт восстанавливает здоровье", - написал Копайгородский.

По традиции космонавт высадил магнолию на Аллее космонавтов в парке "Ривьера". А на встрече с главой города подарил ему снимок - вид на Сочи с борта МКС. "Этот подарок станет частью исторического наследия города", - отметил мэр.

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