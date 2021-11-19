В Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 884, сообщается в пятницу на сайте регионального Минздрава. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Максимальный рост случаев заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрировали с 3 октября. 16 ноября впервые данный показатель не достиг максимума. Накануне он вновь обновился - 878 случаев.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 18 ноября 2021 года, на территории Республики Крым зарегистрировано 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 112 132 положительных теста на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на коронавирус обследованы 7 234 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровел 881 человек, за весь период - 99 812.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома. Для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений ввели QR-коды и ПЦР-тесты. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.