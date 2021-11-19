СФ уточнил порядок получения регистрационных номеров на перегоняемые за границу машины

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, уточняющий порядок получения регистрационного документа на транспортные средства, перегоняемые за пределы территории РФ.

Согласно действующим правилам, регистрационный документ оформляется на транспортное средство в связи с вывозом его за пределы территории РФ, а также отдельно на шасси, перегоняемое за границу.

Теперь регистрационный документ будет оформляться на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы РФ к месту продажи или к конечному производителю. Речь идет о транспорте, являющемся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Согласно одобренному закону, оформление регистрационного документа сопровождается присвоением транспортному средству государственного регистрационного номера. Помимо этого, расширен перечень транспортных средств, на которые не распространяются требования об обязательном государственном учете в качестве условия допуска к участию в дорожном движении. В него включены перегоняемые машины и транспортные средства, со дня приобретения которых не прошло 10 дней.