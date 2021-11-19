Число вакцинированных от коронавируса в Саратовской области превысило 1 млн человек

ТАСС, 19 ноября. Число привитых от ковида в Саратовской области превысило 1 млн человек. Всего в регионе вакцинировано около 50% взрослого населения, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора.

Миллионным привившимся от коронавируса стала мама двоих детей Елена Зуйкова, глава региона вручил ей сертификат на реабилитацию в бальнеологической лечебнице.

"Вакцинация в регионе идет успешно, мы выходим на уровень в 50% привитого взрослого населения. Спасибо вам за принятое решение, вы защитили не только себя, но и семью, детей, близких. Это пример для всех жителей области, для всех, кто хочет позаботиться о своем здоровье", - приводятся в сообщении слова губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

В Саратовской области 19 ноября зарегистрировано 636 новых случаев коронавируса, общее число выявленных случаев составляет 113 473. Выздоровел с начала эпидемии 98 181 человек, за сутки - 486. На стационарном лечении находятся 3 625 человек, амбулаторном - 7 686.

Рост суточного числа заболевших в Саратовской области начался с конца сентября, однако после нерабочих дней, объявленных с 27 октября по 7 ноября, замедлился. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, и караоке. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания на фуд-кортах в торговых центрах, ограничена реализация продукции навынос.

При посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо предъявить либо QR-код, подтверждающий прохождение полного цикла вакцинации от коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.