В Москве с ковидом госпитализируют 25-30 детей в день

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Число госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией в Москве достигло 25-30 в день, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"При дельта-штамме дети болеют гораздо серьезнее и чаще. Количество заболевших детей существенно возросло <...> Если раньше госпитализация ребенка была крайне редкой ситуацией, то теперь в день мы госпитализируем с ковидом от 25 до 30 детей, - это уже такие значимые цифры", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

Заммэра добавила, что в октябре ежедневно выявляли порядка 1 тыс. заболевших ковидом детей, но они болели бессимптомно либо с легкими проявлениями ОРВИ. "Сейчас мы все чаще фиксируем детей, которые болеют в средней тяжести или тяжело <...> Новый штамм более агрессивный и более тяжело протекает течение [болезни] у детей", - уточнила она.

По ее словам, на сегодняшний день в столичных коронавирусных стационарах 150 детей, у 91 ребенка из них диагностирована пневмония, четверо детей находятся на аппаратах ИВЛ.

"Все это требует от нас менять терапию, применять более серьезную терапию. Уже сейчас нередко мы применяем препараты, которые блокируют развитие цитокинового шторма. Во-вторых, отработан новый алгоритм, по которому детям из группы риска - с сахарным диабетом, ожирением, ослабленным иммунитетом и еще рядом серьезных заболеваний, - на ранних стадиях для предотвращения тяжелого течения заболевания начали применять моноклональные противовирусные антитела, которые существенно предотвращают развитие тяжелых заболеваний", - сказала она.