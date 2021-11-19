Более 40 врачей прибыли из регионов на Ямал для сокращения дефицита кадров в 2021 году

ТАСС, 19 ноября. Более 40 врачей со всей России приступили к работе в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2021 году по региональной программе "Врачи, нужные Ямалу", направленной на решение проблемы дефицита кадров в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Изначально, в этом году по программе "Врачи, нужные Ямалу" мы планировали принять на работу 35 врачей нужных специальностей, но нами было принято решение увеличить их количество до 42. Проект рассчитан до 2024 года. За это время планируем принять на работу еще 105 специалистов", - цитирует пресс-служба директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.

Доктора востребованных специальностей получают 1 млн рублей при переезде на работу в регион. Кроме того, 500 тыс. рублей врачи получают при трудоустройстве и столько же спустя два года. Также одним из условий программы является работа в больницах округа не менее пяти лет.

В пресс-службе добавили, что все специалисты с первого дня работы по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова получают максимальную северную надбавку в размере 80%.

Проект "Врачи, нужные Ямалу" действует в регионе четвертый год. За это время в больницах ЯНАО приступили к работе более 150 врачей. Глава округа неоднократно подчеркивал, что для региона привлечение квалифицированных кадров в медицину - одна из важнейших задач.