Власти Крыма заявили, что темпы вакцинации в регионе замедлились

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма зафиксировали незначительное снижение темпов вакцинации от коронавируса и констатируют, что сейчас они недостаточные для выполнения плана по прививкам, сообщил врио министра здравоохранения Константин Скорупский в эфире телеканала " Крым-24 " в пятницу.

Для создания популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек. План по состоянию на 16 ноября был выполнен на 63%. Власти Крыма рассчитывали при сохранении прежних темпов вакцинации достигнуть плановых показателей иммунизации к Новому году.

"За последнюю неделю отмечается незначительное снижение темпов вакцинации, это мы видим по тому количеству людей, которые получают первую дозу вакцины. За вчерашние сутки провакцинировано первой дозой порядка 6,1 тыс. человек. К сожалению, этого темпа недостаточно, чтобы к установленным срокам достигнуть того уровня иммунизации, который нам установлен плановыми показателями", - сказал Скорупский.

На сайте Минздрава Крыма сообщается, что в регионе достаточный запас вакцины для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Препарат "Спутник Лайт", дефицит которого наблюдался ранее, поставлен в медучреждения.

Сокращение коек

Коечный фонд для больных ковидом в Крыму занят на 75%. Рассматривается вопрос о сокращении количества мест для заразившихся, сообщил Скорупский.

"Коечный фонд занят на 75%, поэтому рассматривается вопрос даже о свертывании некоторого количества коек в других регионах, чтобы организовать на этих койках плановую помощь для жителей республики", - сказал он.

Замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский накануне сообщал, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Крыму за неделю снизилось с 250 до 200 случаев в среднем в сутки. Ранее также сообщалось, что на базе 31 медучреждения Крыма развернуто около 5,4 тыс. коек.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.