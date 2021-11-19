Водителей в Москве просят не пользоваться личным транспортом из-за снегопада

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Столичных водителей просят по возможности пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Просим всех крайне внимательно отнестись к непогоде! Постарайтесь никуда не ездить на личных автомобилях, особенно если еще не сменили летнюю резину на зимнюю. Крайне важно дать городским службам быстро убрать город. Если поехать куда-то все-таки нужно, то пользуетесь московским транспортом", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в выходные синоптики обещают самый сильный за последние 73 года мокрый снегопад: по прогнозам, выпадет четверть месячной нормы осадков. Кроме того, ожидается штормовой ветер.

"Московский транспорт уже готовится к работе в сложных условиях. Вся наша снегоуборочная техника полностью проверена и работоспособна. В любой момент мы готовы приступить к уборке снега у вестибюлей метро, на открытых станциях и с открытых участков пути, обработке подходов к метро противогололедными реагентами", - сообщается в посте.

Также в департаменте транспорта сообщили, что за движением в городе следят в онлайн-режиме. Весь наземный транспорт подлежит обязательной проверке перед выходом на линии. На всех автобусах и электробусах установлена специальная всесезонная резина. Ремонтные бригады дежурят в круглосуточном режиме.

"Пригородные ж/д перевозчики и "РЖД" также готовы к работе в снегопад на МЦК, МЦД и ж/д линиях московской агломерации - подготовлена снегоуборочная техника и противогололедные средства. На дорогах автомобилистам будет помогать будет "Дорожный патруль". 24 экипажа, а если потребуется - увеличим количество", - заключается в публикации.