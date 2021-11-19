{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Экспресс-тестирование на коронавирус в Москве прошли уже 200 тыс. человек

Сейчас в городе работает 71 центр тестирования, в день они могут обслужить до 10-12 тыс. человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уже 200 тыс. человек в Москве сдали экспресс-тесты на ковид в специальных центрах, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пункты экспресс-тестирования - это вообще наше ноу-хау. Мы понимаем, что очень важно для предотвращения распространения коронавируса проводить быстрое тестирование. <...> Сейчас у нас 71 центр. Они в день могут обслужить до 10-12 тыс. человек. Сейчас пользуются 7 тыс. человек, то есть возможности по увеличению есть. Тестирование прошли 200 тыс. человек. Выявляемость где-то 5%. Это соответствует среднему показателю по городу", - сказала Ракова.

Теги
Пандемия COVID-19
Совфед одобрил закон о продлении срока замещения ротационной должности до 10 лет
Решение о продлении срока замещения должности принимается представителем нанимателя не позднее чем за семь месяцев до окончания срока действия служебного контракта с гражданским служащим
Читать полностью