Экспресс-тестирование на коронавирус в Москве прошли уже 200 тыс. человек

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уже 200 тыс. человек в Москве сдали экспресс-тесты на ковид в специальных центрах, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пункты экспресс-тестирования - это вообще наше ноу-хау. Мы понимаем, что очень важно для предотвращения распространения коронавируса проводить быстрое тестирование. <...> Сейчас у нас 71 центр. Они в день могут обслужить до 10-12 тыс. человек. Сейчас пользуются 7 тыс. человек, то есть возможности по увеличению есть. Тестирование прошли 200 тыс. человек. Выявляемость где-то 5%. Это соответствует среднему показателю по городу", - сказала Ракова.