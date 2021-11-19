В Благовещенске заболеваемость ковидом за неделю снизилась на 9%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области отмечают спад заболеваемости ковидом в Благовещенске. За неделю число выявленных случаев сократилось почти на 9%, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Впервые за многие недели в Благовещенске зафиксированы отрицательные темпы прироста заболеваемости COVID-19. Число новых выявленных случаев в областном центре на 46 неделе сократилось почти на 9%. Считаем, что к таким результатам привели, с одной стороны, усиление контроля за действующими ограничениями, а с другой - наращивание темпов вакцинации", - цитирует пресс-служба слова главного санитарного врача региона Ольгу Курганову.

Снижение заболеваемости зафиксировано также в Михайловском, Селемджинском, Белогорском и Шимановском районах. Тем не менее в регионе сохраняется динамика по распространению COVID-19, специалисты отмечают интенсивную фазу эпидпроцесса.

"За неделю в регионе выявлено 1 589 новых случаев коронавируса. Прирост зафиксирован на 20 административных территориях области и составил 9,7%", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 отмечен среди людей 65 лет и старше. При этом в данной возрастной группе специалисты отмечают и крайне низкий охват вакцинацией. Полный курс вакцинации закончили лишь 41,8% жителей области старше 65 лет. В целом, по информации пресс-службы правительства области, в регионе полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошло 57,7% от плана вакцинации взрослого населения, который составляет 80%.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 43,5 тыс. случаев заражения, 507 человек умерли.