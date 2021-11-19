Порядка 1,5 тыс. ковидных коек перевели в штатный режим в Пермском крае

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Пермского края перевели в штатный режим работы порядка 1,5 тыс. коек, предназначавшихся для больных ковидом, благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в пятницу на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом.

"Мы ввели в плановый режим 1,5 тыс. коек", - рассказала Крутень.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава, из почти 7 тыс. коек, развернутых в октябре, на сегодняшний день для больных ковидом развернуто чуть более 5,3 тыс. коек. Свободно порядка 30%.