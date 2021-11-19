Коэффициент распространения коронавируса в России четвертый день подряд держится ниже 1

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу остался на уровне 0,94. Он держится ниже единицы уже четвертый день подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель остается выше единицы в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Свердловской области (1,01).

В Пермском крае индикатор равен ровно 1, в Нижегородской, Самарской и Ростовской областях - 0,99, в Красноярском крае и Воронежской области - 0,98, в Санкт-Петербурге - 0,88. В Москве показатель вырос на 0,08, до 0,77, а в Подмосковье он сократился на 0,88 и составил 0,62, что для региона стало минимумом с 13 марта.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.