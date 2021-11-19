Собянин осмотрел новый центр детской трансфузиологии в Морозовской ДГКБ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый городской центр детской трансфузиологии, созданный в Морозовской детской городской клинической больнице (ДГКБ).

"Сегодня в Морозовской ДГКБ, в главном медицинском центре нашего города открывается новый корпус трансфузиологии, единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови, который дает возможность увеличения оборота и подготовки донорской крови в два раза", - сказал мэр в ходе осмотра центра.

Он добавил, что центр позволит внедрить новые технологии, заниматься научными исследованиями и в целом улучшить городское здравоохранение. По словам Собянина, в Москве уже строится "целый ряд уникальных корпусов", проводится реконструкция большого числа детских поликлиник.

"Уверен, что в ближайшие годы детское здравоохранение Москвы получит новый качественный уровень", - отметил Собянин.

Мэр также поздравил врачей с Днем педиатра. "Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем педиатра. В Москве около 5 тыс. врачей в системе детского здравоохранения, это важнейшее направление медицины Москвы. Хотел выразить слова признательности от имени всех москвичей", - сказал мэр.

Он добавил, что город продолжит системно заниматься детским здравоохранением, выводя его на международный уровень.

Единая информационно-логистическая сеть

Как уточняет пресс-служба мэра и правительства Москвы, с созданием центра все педиатрические и акушерские стационары Москвы будут объединены в единую информационно-логистическую сеть, которая обеспечит централизованный выбор и распределение компонентов крови для детей, в том числе новорожденных. Также на базе центра будет организована специализированная детская консультативная трансфузиологическая бригада, специалисты которой в любое время будут готовы выехать в акушерские и педиатрические стационары города. Для оснащения центра было закуплено 127 единиц современного медицинского оборудования.

Открытие центра увеличит объемы заготовки крови и ее компонентов в два раза - с 5 тыс. до 10 тыс. литров в год, что позволит полностью обеспечить потребности детских больниц и родильных домов столицы. Помимо заготовки крови и лечебной деятельности на базе центра планируется проведение профильного обучения до 500 специалистов в год.

Также в Морозовской ДГКБ проводится капитальный ремонт семиэтажного корпуса № 1 площадью 9,5 тыс. кв. м, он позволит обновить 9 отделений Морозовской больницы, в том числе инфекционное диагностическое, эндоскопическое, педиатрическое соматическое, неврологическое, нефрологическое, эндокринологическое, гастроэнтерологическое, отделения реанимации и функциональной диагностики. По окончании капремонта в корпусе № 1 будет развернуто 169 педиатрических и 11 реанимационных коек. Завершить ремонт корпуса № 1 планируется до конца 2022 года.