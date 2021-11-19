В Сочи до конца недели прогнозируют смерчи над морем

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют возможность формирования смерчей над морем в Сочи с пятницы до воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"По сообщению метеорологов, в период с 10-12 часов и до конца суток 19 ноября, а также в течение суток 20 и 21 ноября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта временно отказаться от отдыха у воды и принять меры предосторожности.