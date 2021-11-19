Мишустин: страны ЕАЭС могут справиться с климатическими вызовами, только объединив усилия

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Страны, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут справиться с климатическими вызовами, только объединив усилия. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Новым перспективным направлением для взаимодействия государств - членов союза считаем климатическую повестку. Мы все понимаем свою ответственность за состояние окружающей среды и должны занимать самую активную позицию, участвуя в формировании глобальной повестки. Эффективно решать проблемы климата в одиночку невозможно. Только объединив усилия, мы справимся с этой задачей", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что лидеры стран ЕАЭС приняли специальное заявление по климату. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, предложил начать унификацию стандартов в сфере углеродной отчетности, осуществлять взаимовыгодные климатические проекты и совместно создавать собственные технологии, основанные на безуглеродных источниках энергии, продолжил Мишустин.

"Россия готова к активной работе по согласованию подходов, чтобы в полной мере использовать накопленный нашими странами опыт, в том числе в области зеленых технологий", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Он заметил, что в рамках союза действует рабочая группа высокого уровня по вопросам климата. "В ближайшее время ей предстоит подготовить основные стратегические подходы, а также первый пакет мероприятий дорожной карты по их реализации. Это должны быть такие меры, которые позволят нашим странам успешно преодолевать вызовы в климатической сфере", - заключил Мишустин.