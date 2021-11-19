Минздрав РФ: расширение обследования новорожденных позволит сократить смертность на 20%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Расширение программ неонатального скрининга позволит сократить младенческую смертность в России не менее чем на 15-20% и спасать около тысячи детей ежегодно. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"В настоящее время появилась возможность выявлять большее число заболеваний, для которых имеется патогенетическое лечение. Это создает основания для расширения программ скрининга <...>. Таких заболеваний на текущий момент 36, по мнению экспертов, и внедрение такого расширенного скрининга на наследственные врожденные заболевания позволит не менее чем на 15-20% сократить младенческую смертность и дополнительно спасать около 1 тыс. детей ежегодно", - сказал он на III Всероссийской конференции "Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы".

Салагай добавил, что за время с момента введения в РФ программ скрининга было обследовано более 23 млн новорожденных и выявлено более 14 тыс. детей с заболеваниями. "Им своевременно назначено соответствующее лечение, что означает, что те тяжелые поражения, в том числе летальные исходы, были предотвращены", - заключил он.

В середине июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил расширить программу неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания с пяти до 36, включая дооснащение медицинских организаций необходимым оборудованием.