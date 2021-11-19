Работы по рекультивации свалки "Омского каучука" планируют завершить к 2023 году

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Компания "Омский каучук" (входит в ГК "Титан") планирует завершить к 2023 году работы по рекультивации промышленной свалки. Об этом сообщил в пятницу журналистам директор компании Сергей Иванилов.

"У нас уже есть подрядная организация, которая выполняла проект и будет его реализовывать. У нас заключен с ними договор. Как только мы получим заключение (государственной экспертизы на проект - прим. ТАСС), мы сразу приступим к реализации данного проекта. Работы планируется завершить к 2023 году", - сказал Иванилов.

Получить положительное заключение на проект компания рассчитывает до конца этого года. По словам Иванилова, после завершения физических работ на полигоне еще четыре года уйдет на биологический этап. Генеральный директор ГК "Титан" Фархад Самедов добавил, что загрязненный грунт будет вывозиться и перерабатываться. "В конечном итоге там должна быть чистая почва с плодородным слоем и растущими деревьями", - пояснил он.

На месте полигона постоянно проводится мониторинг загрязнения атмосферы, почвы и грунтовых вод. Проведенные исследования показали, что полигон не представляет опасности для окружающей среды. Для его рекультивации разработан проект стоимостью 50 млн рублей. Еще более 150 млн рублей планируется направить на сами работы.

Росприроднадзор в 2017-2018 годах выдал предписание заводу рекультивировать земельный участок под полигоном твердых и жидких промышленных отходов на территории Советского округа Омска. До настоящего времени рекультивационные работы не проведены. СК возбудил уголовные дела о халатности в отношении сотрудников Росприроднадзора и о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами - в отношении должностных лиц завода.

Житель Омска и экоблогер Владимир Лифантьев во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что местные жители не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Он попросил президента обратить внимание надзорных органов на промышленные и мусорные свалки в городе.