Денис Мацуев впервые наградил ямальских стипендиатов фонда "Новые имена"

ТАСС, 19 ноября. Стипендиатами межрегионального благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой под патронажем Дениса Мацуева впервые стали четверо детей из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Народный артист России, пианист Мацуев дал концерт в Салехарде и вручил ребятам награды, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

Текущий год на Ямале объявлен губернатором Дмитрием Артюховым Годом талантов.

"Уже в третий раз на Ямале выступил выдающийся пианист, народный артист России, президент Фонда "Новые имена" Денис Мацуев. Важным событием концертной программы стало награждение одаренных детей, ставших победителями совместного конкурсного отбора на соискание стипендии губернатора Ямала и фонда "Новые имена". В Год талантов обладателями стипендии стали Нирвана Исаева, Всеволод Чижов, Василина Марченко. Первым обладателем стипендии еще летом стал Назарий Басараб", - говорится в сообщении.

Стипендиатами стали учащиеся по классам фортепиано, баян и по направлению изобразительного искусства. В пресс-службе уточнили, что ямальцы впервые были оценены Фондом. Стипендия предусматривает не только денежную премию, но и бесплатное посещение Международной летней творческой школы и участие в творческих мероприятиях Фонда.

В Салехарде Мацуев представил две концертные программы, на которые были приглашены 12 юных талантов округа, среди которых 10 пианистов. Концерт "Денис Мацуев и друзья" впервые прошел при участии Тюменского филармонического оркестра под управлением художественного руководителя, главного дирижера, заслуженного артиста России Алексея Карабанова. Концертная программа "И классика, и джаз" прошла совместно с известными джазовыми музыкантами.

Благотворительный фонд "Новые имена" им. И. Н. Вороновой создан в 1989 году при содействии Российского фонда культуры и Международной Ассоциации фондов мира для поиска и поддержки молодых дарований в области культуры и искусства. За это время его поддержку получили более 15 тыс. молодых российских талантов.