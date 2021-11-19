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Путин утвердил повышение возраста детей, чьи родители-одиночки защищены от работы ночью

Возраст увеличен с 5 до 14 лет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал законы о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми и для ухаживающих за инвалидами I группы. Документы опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации.

Один из этих законов увеличивает с 5 до 14 лет возраст детей, при котором их одиноких родителей не могут привлекать без согласия к сверхурочной работе, в том числе ночью и в праздники. Это также касается семей, где один из родителей работает вахтовым методом, и работников, воспитывающих трех и более детей.

Еще один закон, подписанный президентом, включает работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

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