В Прикамье на карантин закрыли более 70 классов в школах и свыше 50 групп в детских садах

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Более 70 классов закрыто на карантин по коронавирусу в школах Пермского края, также закрыты 54 группы в детских садах и 16 - в ссузах, сообщил журналистам в пятницу глава управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

"На 16 ноября был закрыт на карантин по коронавирусу 71 класс в школах, 54 группы в детских садах, 16 групп в [ссузах]", - сказал Костарев.

Он добавил, что после каникул заболели 152 учителя.

В Пермском крае продолжает действовать ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50% заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае с начала пандемии выявлено 133,1 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 112,4 тыс. человек, умерли 6,5 тыс. пациентов.