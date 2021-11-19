Путин подписал закон, уравнивающий права сирот на повышенное пособие по безработице

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уравнивает в правах на получение повышенного пособия детей-сирот, работавших во время учебы по направлению службы занятости и трудившихся без этого направления. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Он вносит изменения в статью 34.1 закона "О занятости населения в Российской Федерации". Как отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке, закон изменяет условия назначения выплаты пособия по безработице, чтобы "упорядочить возможность получения пособия для всех лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения, а не только для тех, кто работал по направлению службы занятости населения".

Таким образом, согласно пояснительной записке, будут созданы равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, а также будет повышен "уровень доступности социальной поддержки указанной категории граждан".