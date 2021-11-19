Матвиенко призвала включить антиковидные препараты в перечень жизненно важных

"Предложение Максима Алексеевича [Шаскольского, главы ФАС] расширить перечень жизненно важных лекарств правильное, потому что по жизненно важным лекарствам есть жесткая политика по сдерживанию цен. Наверное, антиковидные лекарства туда надо включить", - сказала спикер Совфеда по итогам правительственного часа с руководителем Федеральной антимонопольной службы.

Она отметила, что есть еще много возможностей для того, чтобы "регулировать цены в цивилизованном понимании этого слова, сдерживать их и не допустить дальнейшего снижения уровня жизни".

По словам Матвиенко, российские власти должны действовать аккуратно, так как Россия - страна с рыночной экономикой. "И правительство, и Федеральное собрание ответственны за то, чтобы цены на социально значимые продукты питания, на жизненно важные лекарства были под контролем, были созданы условия для их стабилизации. Доходы населения падают, мы это хорошо знаем - пандемия нанесла большой урон. И здесь нужна согласованная политика и действенные меры", - сказала она.

Председатель Совфеда подчеркнула, что это ответственность и ФАС, и правительства. "Общими словами отделаться не получится. Спрос будет. И президент жестко эти задачи ставит, и мы как палата регионов будем продолжать мониторить ситуацию и спрашивать. Прошу все комитеты в части своего ведения внимательно за этим следить", - обратилась она к сенаторам.