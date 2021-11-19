Пермский Роспотребнадзор предписал отстранить непривитых работников в 3 тыс. компаниях

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Пермское управление Роспотребнадзора выдало свыше 3 тыс. предписаний в компании, которые своевременно не обеспечили вакцинацию необходимого числа своих сотрудников от коронавируса. Более 700 материалов передано в региональную Государственную инспекцию труда, сообщил журналистам в пятницу глава управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

"Количество выданных предписаний - более 3 тыс. В Государственную инспекцию труда передано 719 материалов. В дальнейшем мы будем эти предписания проверять, отстранил ли работодатель непривитого сотрудника от работы. Контроль - за нами", - сказал Костарев.

Он добавил, что хуже всего проходит вакцинация на предприятиях сферы услуг, где привито около 31% сотрудников, при этом два месяца назад было привито 26% сотрудников. Большинство организаций данной сферы внесено в постановление главного врача Пермского края об обязательной вакцинации 80% сотрудников.

Пермское управление Роспотребнадзора обязало привить до 15 августа 60% сотрудников ряда предприятий края первым компонентом вакцины от коронавируса, до 15 сентября - вторым. Речь идет об организациях торговли, образования, культуры, спорта, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, детских комнат, развлекательных центров, государственных учреждений. В дальнейшем этот перечень был расширен предприятиями в сфере промышленности и некоторых других, а общий уровень вакцинации в указанных организациях должен быть достигнут показателя в 80% до 1 декабря.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае с начала пандемии выявлено 133,1 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 112,4 тыс. человек, умерли 6,5 тыс. пациентов.