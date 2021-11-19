Еврокомиссар заявил, что Болгария может стать источником нового варианта коронавируса

СОФИЯ, 19 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что Болгария может стать источником распространения нового варианта коронавируса. Об этом он заявил журналистам в пятницу во время рабочего визита в Софию, комментируя ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Болгарии, где полностью привиты лишь около 26% населения, в то время как в других странах Европы иммунизацию прошли около 76%.

"Вакцинация от ковида - работающая мера по ограничению распространения вируса. Из-за низкого процента вакцинированных Болгария может стать источником нового варианта вируса. Не хотел бы говорить о потенциальном "болгарском варианте", но если не действовать, то уже зимой мы можем стать свидетелями этого. Очень много людей не вакцинированы, поэтому здесь может образоваться новый вариант еще более устойчивого вируса. Это было бы очень плохой новостью и для болгар, и всех нас на планете", - сказал Бретон.

На брифинге министр здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацаров сообщил о дополнительных мерах, которые могут стимулировать процесс вакцинации. В частности, он заявил об отмене обязательного подписания так называемого информированного согласия, которое, по мнению граждан, снимало ответственность с производителей вакцин за возможные осложнения после прививки. Также будет открыта новая телефонная линия, позвонив на которую, граждане могут у специалистов узнать все необходимые подробности о прививках.

На данный момент в Болгарии полностью вакцинированы 1,67 млн человек.

Болгарские медики отмечают постепенное снижение числа заболевших ковидом, за последние сутки в стране зарегистрировано 2 785 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 145 пациентов, а всего за время пандемии было зафиксировано 26 985 летальных исходов. Лечение в стационарах проходят 7 414 больных ковидом, из них 775 находятся в отделениях интенсивной терапии. В стране действует режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации.