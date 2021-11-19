Дом культуры в высокогорном селе Кабардино-Балкарии ремонтируют впервые почти за 60 лет

НАЛЬЧИК, 19 ноября. /ТАСС/. Дом культуры в высокогорном селении Верхняя Балкария Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР) капитально ремонтируют впервые с момента его постройки в 1964 году. На ремонт здания, которое находилось в аварийном состоянии 15 лет, выделено 20 млн руб. в рамках нацпроекта "Культура", сообщил в пятницу глава администрации муниципалитета Борис Муртазов на своей странице в Instagram.

"В рамках реализации национального проекта "Культура" близится к завершению капитальный ремонт Дома культуры в с. п. Верхняя Балкария. Здание 1964 года постройки в аварийном состоянии находилось 15 лет, капитальный ремонт не проводился. Средства на эти цели выделены из федерального, республиканского и местного бюджетов - в сумме более 20 млн руб.", - написал Муртазов.

По его словам, в здании заменили кровлю, окна, двери, полы. Отремонтированы санузлы, внутренние помещения, реконструировали сцену, системы отопления и освещения. Ремонт завершат к концу года.

"В эти дни ведутся работы по подключению отопления, благоустройству территории, предстоит завезти мебель. Национальный проект в части капитального ремонта сельских домов культуры позволит реализовать жителям села свои творческие способности, здесь будут работать различные кружки, секции и творческие коллективы. Культурно-досуговое учреждение станет центром притяжения населения, в том числе подрастающего поколения", - добавил глава Черекского района.

В Верхней Балкарии проживает более 4 тыс. человек. Это одно из самых высокогорных сел Кабардино-Балкарии, других учреждений культуры здесь нет. По данным местных властей, в КБР к концу 2021 года капитально отремонтируют четыре ДК в отдаленных населенных пунктах.