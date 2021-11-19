Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о снеге с дождем, гололедице и ветре до 20 м/с в субботу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальных разделов активного скандинавского циклона, начиная с 02:00 мск и до 16:00 мск 20 ноября, местами в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы местами гололед. С 09:00 мск местами усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Госавтоинспекция Москвы призвала водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах из-за непогоды. Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и не создавать опасных маневров при поворотах. По возможности лучше в этот день воздержаться от поездок на личном автомобиле. Пешеходам сотрудники ГИБДД советуют переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, а на нерегулируемых переходах - только после того, как точно будут уверены в своей безопасности. Также ухудшение погоды ожидается в Подмосковье.