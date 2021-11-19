В Петербурге на 20% увеличилось число пожилых, желающих привиться от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Количество петербуржцев старше 60 лет, желающих пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, увеличилось на 20%. Об этом сообщил журналистам в пятницу на пресс-конференции ТАСС председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

"Прирост числа вакцинированных за последние две недели [среди пожилых людей] в поликлиниках составляет 20% и более. <...> Целевым образом мы анализировали на сколько будет эффективна персональное обращение к тому или иному жителю, эффективней, чем призывы на пресс-конференциях, с экранов, листовок и так далее. Действительно эффективней", - сказал он.

Как отметил Лисовец, во многих поликлиниках также могут записать на вакцинацию пожилых и людей с хроническими заболеваниям вне очереди, если у них будет такое желание.

По данным Лисовца, в Петербурге проживают 1,28 млн пожилых людей, хроническими заболеваниями страдают порядка 1,9 млн человек, среди них есть как люди старше 60 лет, так и моложе. В случае если пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями не успеют вакцинироваться в срок до 15 декабря, они не смогут посещать публичные места без QR-кода. За вакцинацию работающих пенсионеров несет ответственность их руководство.

Ситуация с госпитализациями

Власти Санкт-Петербурга наблюдают уменьшение количества госпитализаций пациентов с коронавирусом на 44% после проведения нерабочей недели, сообщил Лисовец.

"Для сравнения, анализируя текущую неделю, - четыре прошедших дня, мы видим, что уменьшилось число госпитализированных больных в наши стационары, в сравнении с пиковой неделей, которая предшествовала нерабочим дням, на 44%, уменьшается и число болеющих детей. Что проявляется в росте числа свободных коек. В настоящее время более 20% свободных коек есть у нас в стационарах", - сказал он.

По его словам, при сохранении текущей тенденции будет рассматриваться вопрос о перепрофилировании многопрофильных больниц Петербурга в обычный режим работы, чтобы они смогли начать прием пациентов с другими заболеваниями.

В Петербурге сократили коечный фонд на 600 коек в связи с уменьшением пациентов с коронавирусом, находящихся в стационарах. Сейчас в городе развернуто более 8,8 тыс. коек.

Обстановка в регионе

Согласно распространенной пресс-службой администрации города справке о показателях эпидемической ситуации, всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,9 млн человек, более 2 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. В четверг комитет по здравоохранению сообщил о третьем рекорде за месяц по суточной вакцинации от COVID-19 в Петербурге - более 35,9 тыс. человек, этот показатель побил все предыдущие рекорды по суточной вакцинации с начала массовой прививочной кампании. Также увеличилось количество мобильных пунктов вакцинации, теперь их численность достигла 50.

По последним данным, в Петербурге выявили 766 000 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 694 876 человек (4 425 за сутки), умерли 25 427 (77 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 714 случаев заражения.