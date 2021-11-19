Санду не видит угрозы падения уровня воды в Днестре из-за строительства ГЭС на Украине

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Работы, которые ведутся Украиной на Новоднестровской гидроэлектростанции, не угрожают падением уровня воды в реке Днестр. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции президент Молдавии Майя Санду.

"Мы серьезно обсуждали этот вопрос с украинской стороной, в том числе и в Брюсселе. Был разговор с руководством ЕС по теме Днестра и работ, которые ведутся на этом гидроэнергетическом объекте. По вопросу уровня воды там нет угрозы, но есть проблемы с биоразнообразием рядом со станцией", - сказала Санду.

"Мы хотим, чтобы там применялись европейские экологические стандарты, поэтому дискуссии будут продолжены, в том числе и с участием ЕС, который нам помогает на переговорах с Киевом", - отметила молдавский президент.

Два года назад правительство Молдавии создало комиссию, которая займется проблемами экологии Днестра, связанными со строительством Украиной электростанций на реке. Экологи и представители общественности обвинили Киев и Кишинев в непрозрачности этих переговоров, они утверждают, что строительство электростанций может привести к экологической катастрофе и оставить Молдавию без питьевой воды.

Экологи бьют тревогу

Ранее Международная ассоциация хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" призвала власти Молдавии и Украины спасти реку от катастрофического обмеления, которое здесь связывают с сокращением объемов сброса воды на украинской гидроэлектростанции в Новоднестровске. Инициативу поддержали также экологи других стран, которые направили жалобу в ЕС и другие международные организации. Ее подписали более 50 экологических сообществ из Молдавии, Украины и непризнанного Приднестровья.

В последние пять лет уровень воды в Днестре летом падает до критической отметки, составляя лишь треть от нормы - река обмелела настолько, что в некоторых местах ее можно было перейти вброд. Власти Молдавии неоднократно объявляли "оранжевый" уровень гидрологической опасности - под угрозу было поставлено водоснабжение Кишинева, Тирасполя и других населенных пунктов. Экологи отметили серьезный ущерб флоре и фауне - в водоемах были отмечены случаи массовой гибели рыбы, птиц и животных.

Бывший премьер Молдавии Ион Кику недавно заявил, что расширение Новоднестровского гидроузла, на котором настаивает Киев, также связано с просьбами о территориальных уступках со стороны Молдавии. Украинские энергетики заинтересованы в получении контроля над прилегающим к плотине участком правого берега Днестра. Станция была построена в советские времена, после распада СССР она перешла в ведение Украины, но вопросы раздела территорий, на которых она расположена, так и не были урегулированы.