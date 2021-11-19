Эксперт: вбросы деструктивных инфоповодов по национальным вопросам происходят из-за рубежа

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ изучили более 1,6 тыс. информационных поводов, способных вызвать национальные и религиозные конфликты на территории России, и пришли к выводу, что "вбросы" в информационное пространство происходят с иностранных доменов. Об этом заявил заместитель руководителя ФАДН Станислав Бедкин.

"Как показывают результаты анализа информации, которая поступает к нам в агентство, геополитические противники России не прекращают попытки использования национального и религиозного фактора для дестабилизации социально-политической обстановки, инспирирования сепаратистских настроений <…>. За период с января по ноябрь текущего года выявлено свыше 1 600 информационных поводов, способных привести к конфликтным ситуациям <…>. В информационном пространстве негативные тенденции сохраняются, и мы отчетливо видим, что этому способствуют вбросы тенденциозно подобранных материалов из зарубежной доменной зоны", - сказал Бедкин на пленарном заседании II Всероссийского форума "Народы России", который проходит в Москве.

По его словам, ярким примером такого иностранного влияния на ситуацию в России является попытка политизировать примеры гуманитарного сотрудничества в рамках Всемирных финно-угорских форумов, на которых "иностранные представители распространяли заявления о бедственном положении этих народов, дискредитации их по языковому принципу, необходимости решения вопроса о выходе национальных республик из состава РФ".

Замруководителя также отметил, что на состояние этно-конфессиональных отношений "оказывают негативное влияние процессы трудовой миграции в России, а также попытки распространения пантюркистской идеологии, которая активно продвигается зарубежными модераторами, в том числе на территории нашей страны".

"Для преодоления таких негативных тенденций необходимо наращивать усилия в сфере укрепления российской идентичности. Целесообразно активнее интегрировать организации, объединяющие тюркоязычные народы в интернациональные форумные кампании, конкурсы, фестивали. Такую работу агентство активно разворачивает, и в первую очередь, хочу подчеркнуть, мы делаем ставку на молодое поколение как наиболее пассионарную часть гражданского общества", - пояснил Бедкин.