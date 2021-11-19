Школу на более чем 800 мест построят в одном из микрорайонов Дербента впервые за 30 лет

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство школы на 804 ученических места впервые за 30 лет началось в одном из микрорайонов дагестанского Дербента, где дети вынуждены каждый день преодолевать большие расстояния, чтобы попасть на уроки. Об этом сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов на своей странице в Instagram в пятницу.

"Наконец мы можем сообщить, что приступили к строительству новой школы на 804 ученических места в микрорайоне Аваин. За 30 лет образования микрорайона здесь не было построено ни одного социального объекта. Дети были вынуждены в любую погоду проходить большие расстояния до образовательных учреждений в других районах города. Почти каждый день мы получали жалобы от жителей с этой проблемой", - сообщил глава города.

Сейчас на объекте проводятся работы по бетонной подготовке и армированию плиты. Проектом предусмотрено оборудование школы площадкой для подвижных игр, в том числе волейбольные и баскетбольные поля, яма для прыжков в длину, воркаут-площадка, а также открытая сборная трибуна на 400 мест. Кроме того, учреждение будет оснащено пожарным резервуаром, трансформаторной подстанцией, котельной и площадкой для мусоросборника. На территории школы будет высажено свыше 400 деревьев и проложено более 10 тысяч квадратных метров газона.

В микрорайоне, по словам главы города, проводится комплексная работа. Помимо школы, готов проект детского сада на 250 мест. Одной из точек притяжения жителей станет новый парк на территории бывшего карьера. Уже сейчас ведет активная работа по реконструкции основных улиц микрорайона. "Еще немного - и Аваин кардинально преобразится", - заключил Пирмагомедов.

Ранее ТАСС сообщал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план комплексного развития Дербента до 2025 года, в рамках которого предусмотрено строительство и ремонт социальных учреждений, закупка нового медицинского транспорта и оборудования, реконструкция улиц и объектов инфраструктуры. Всего в плане - 85 мероприятий, по 19 из которых уже определен механизм финансирования. В их числе - реконструкция 12 улиц, строительство общеобразовательной школы на более чем 800 мест, капитальный ремонт зданий Дербентской центральной городской больницы.