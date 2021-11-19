Путин направил приветствие участникам форума "Национальная система квалификаций России"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам VII Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России", который проходит 18-19 ноября в онлайн-формате. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Впереди у вас еще много масштабных, серьезных задач, призванных качественно улучшить систему подготовки компетентных специалистов, учитывающую требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. От этого напрямую зависят формирование современного, конкурентоспособного рынка труда, успешная реализация передовых, востребованных временем инновационных проектов и в целом устойчивое развитие национальной экономики", - отметил президент в обращении.

Глава государства заметил, что благодаря Национальной система квалификаций уже утверждены свыше 1,4 тыс. профессиональных стандартов, в большинстве регионов действуют экзаменационные площадки и центры оценки квалификаций, а около 130 тыс. соискателей сдали профессиональный экзамен. "Важно, что в нынешнем году, во многом благодаря эффективному взаимодействию государства, бизнеса и гражданского общества, была официально одобрена Стратегия развития национальной системы квалификаций Российской Федерации на период до 2030 года, ее основные цели и приоритеты", - добавил президент.