Байден намерен 19 ноября пройти профилактический медицинский осмотр

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США намерен в пятницу пройти ежегодный профилактический осмотр. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, обследование будет проведено в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида.

"Утром президент отправится в медцентр Уолтера Рида на ежегодный плановый медосмотр", - отмечается в публикации на ее странице в Twitter.

Американскому лидеру 78 лет. Ранее, комментируя состояние здоровья главы вашингтонской администрации, Псаки отмечала, что "за ним не угнаться".