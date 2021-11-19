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Байден намерен 19 ноября пройти профилактический медицинский осмотр

Обследование будет проведено в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США намерен в пятницу пройти ежегодный профилактический осмотр. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, обследование будет проведено в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида.

"Утром президент отправится в медцентр Уолтера Рида на ежегодный плановый медосмотр", - отмечается в публикации на ее странице в Twitter.

Американскому лидеру 78 лет. Ранее, комментируя состояние здоровья главы вашингтонской администрации, Псаки отмечала, что "за ним не угнаться".

Теги
СШАБайден, ДжоПсаки, Джен
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