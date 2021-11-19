Вакцинированным иностранным студентам в СКФУ начали выдавать бумажные сертификаты

Ранее у иностранных студентов возникала проблема с получением документа о прохождении вакцинации. Учетной записи на "Госуслугах" у них нет, возможности получить QR-код тоже нет.

"Нам удалось найти выход. Все иностранные студенты, прошедшие процедуру вакцинации, теперь получают "Сертификат о профилактических прививках", утвержденный Минздравом РФ, куда вносятся сведения о прививке. Документ позволяет студентам свободно передвигаться по России и не ограничивать себя в общественной жизни", - цитирует пресс-служба ректора вуза Дмитрия Беспалова.

На базе Северо-Кавказского федерального университета открыты пункты вакцинации против коронавируса для студентов, преподавателей и членов их семей. Привиться в этих пунктах могут и все желающие. В вузе отмечают, что вакцинацию в настоящий момент прошли более 70% сотрудников и более 30% студентов-очников. В университете введены поощрительные меры - сотрудникам после вакцинации предоставляют выходной, а студенты могут получить бесплатный абонемент в тренажерный зал или бассейн.