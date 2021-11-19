В Большереченском районе Омской области возобновили поставки мазута для отопления

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Поставки мазута для котельных Большереченского района, где из-за нехватки топлива в 20-градусные морозы был снижен температурный режим, возобновлены в полном объеме. Температура в домах и соцобъектах соответствует норме. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

В среду Минэнерго Омской области сообщило о снижении температурного режима в соцобъектах и многоквартирных домах Большеречья, где проживают более 10 тыс. человек. Причиной стала нехватка топочного мазута, поставки которого были нарушены из-за долгов теплоснабжающих организаций за топливо. Дефицит мазута выявлен также в Омском и Тарском районах. На закрытие долгов правительство региона выделило 100 млн рублей.

"В Большеречье восстановлены поставки топлива, за ночь температура восстановлена по всему Большереченскому району", - сказали в пресс-службе.

В региональном Минэнерго отметили, что причиной нехватки мазута стало нежелание поставщиков топлива доставлять его по законтрактованным ценам. "Цена мазута повысилась в 2,5 раза. Если он стоил 11 тыс., то стал стоить порядка 27 тыс. за тонну", - отметили в министерстве.

Аналогичная ситуация сложилась и с углем. "Все это является нарушением закона, согласно которому закупаются топливом. Сейчас с этим разбираются правоохранительные органы", - подчеркнули в министерстве.

В Омской области климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до минус 35-40 градусов. В четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни аномально холодная погода до минус 29-31 градуса ожидается в ряде регионов Урала и Сибири, включая Омскую область.